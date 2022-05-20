Комикс про Зеленского на английском языке выпустили в США

Владимир Зеленский. Фото: Serhat Cagdas/Anadolu Agency via Getty Images

Студия комиксов TidalWave Productions сообщила о выпуске комикса про украинского президента Владимира Зеленского на английском языке, об этом говорится на сайте издателя.

22-страничная книга представлена в цифровом и печатном форматах. Написал историю Майкл Фризелл, а иллюстрации нарисовал Пабло Мартинена. Кроме того, будет выпущен специальный коллекционный экземпляр комикса в твердом переплете.

"TidalWave с гордостью объявляет о добавлении биографии Владимира Зеленского к популярной серии комиксов с представителями политической движущей силы. Political Power: Volodymyr Zelensky вышел 18 мая", – говорится в заявлении студии.

Отмечается, что часть средств с продажи комикса будет передана Международному комитету Красного Креста.

Ранее Владимир Зеленский стал самым влиятельным человеком 2022 года по версии журнала Time.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1970224-komiks-pro-zelenskogo-na-angliyskom-yazyke-vypustili-v-ssha/