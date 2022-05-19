Росомаху сняла фотоловушка в заповеднике на востоке Казахстана (видео)

Росомаха. Фото: Arterra/Universal Images Group/Getty Images

Одна из фотоловушек, установленных в Западно-Алтайском заповеднике, сняла пробежавшую росомаху. Отмечается, что этот зверь довольно редко встречается на территории Казахстана.

Видео с росомахой было опубликовано в Instagram-аккаунте заповедника.

На кадрах можно заметить маленького зверька с темно-коричневой шерстью. Росомаха, попавшая на видео, сначала что-то старательно ищет на участке земли, который не засыпан снегом, а затем убегает вдаль, за деревья.

"На территории заповедника росомаху видят и встречают работники, бывали случаи, когда она приходила на кордон", – говорится в тексте под видео.

Росомаха (от лат. Gulo gulo) – хищное млекопитающее семейства куньих. Как сообщили на странице заповедника, это единственный представитель рода Gulo (в переводе с латинского – "обжора").

"Росомаха является очень смелым и дерзким зверем. На территории Казахстана встречается редко, но является местным обитателем Алтайских гор. Людям росомахи стараются не попадаться", – добавили специалисты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1970118-rosomahu-snyala-fotolovushka-v-zapovednike-na-vostoke-kazahstana-video/