Ученые: Дорога до работы влияет на производительность человека

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Нервная дорога до работы может испортить человеку весь день. Новое исследование ученых из Дартмута показало, что продуктивность в выполнении рабочих задач, а также настроение всего дня зависят от получаса, который человек проводит в дороге на работу, передает Bloomberg.

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Керри Меллин работала костюмером на студии Nickelodeon в Бербанке, Калифорния. На протяжении 14 лет женщина ежедневно преодолевала 40 миль за рулем, чтобы попасть на работу. Иногда этот путь отнимал у нее час, но иногда Керри могла простоять в пробке больше двух часов. Женщина рассказывает, что чувствовала себя в постоянной ловушке. Также у нее развился ишиас. Пробки вынудили Керри уволиться и открыть свой бизнес.

Новое исследование ученых из Дартмута было направлено на то, чтобы оценить, насколько путь до работы влияет на производительность человека.

"Ваша поездка на работу предсказывает ваш день", — говорит Эндрю Кэмпбелл, ведущий автор исследования и профессор компьютерных наук.

Практическая часть исследований проводилась до пандемии. 275 работников умственного труда (45% которых были заняты в технологической сфере) были оснащены фитнес-трекерами, которые круглосуточно наблюдали за их состоянием. Датчики отслеживали такие детали, как частота сердечных сокращений и сон, а также информацию об окружающей среде. Наблюдение за испытуемыми проводилось в течение года. Исследователи обнаружили, что поездки на работу, связанные с физической активностью (ходьба или езда на велосипеде) коррелируют с меньшим стрессом и лучшей производительностью на работе. Производительность измерялась путем отслеживания десятков видов поведения. Как продуктивных (помощь коллегам, пропуск перерывов), так и контрпродуктивных (слишком длинные перерывы, медленная работа).

И наоборот, чем больше человек стрессовал за рулем или в общественном транспорте, тем хуже он проявлял себя на работе в течение дня. Еще один вывод, к которому пришли исследователи: независимо от того, как работник добирался до работы, тот, кто выходил из дома в одно и то же время и следовал одному и тому же маршруту, работал лучше, чем тот, кто постоянно выходил из дома в разное время.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1970053-uchenye-doroga-do-raboty-vliyaet-na-proizvoditelnost-cheloveka/