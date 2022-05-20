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Американцы отказываются работать официантами и администраторами отелей. Люди с гораздо большей охотой соглашаются на работу в супермаркете или в торговом центре. Специалисты связывают это с тем, что само понятие стабильной работы после пандемии сильно изменилось, передает Quartz.

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Работники ресторанов США массово увольнялись в 2020 году, жалуясь на низкую заработную плату, неприятных клиентов, отсутствие льгот и риск заражения коронавирусом. Два года спустя мнение соискателей об этой отрасли не сильно изменилось. По данным Snagajob (сервис, предлагающий подработку с почасовой оплатой), намного больше людей предпочитают вакансии в супермаркетах и торговых центрах, чем в отелях и ресторанах. По мнению специалистов, в условиях дефицита кадров люди позволяют себе выбирать место, где им будет более комфортно, а не откликаться на каждую вакансию.

При этом гостиницы и общепит все еще считаются нестабильной сферой. Согласно данным Бюро трудовой статистики США, в разгар пандемии, когда люди не могли питаться вне дома, большинство ресторанов и гостиниц уволили всех сотрудников. Специалисты считают, что ситуация в сфере общественного питания и индустрии гостеприимства может так никогда и не улучшиться. Сейчас в этих сферах работают на 1,2 млн людей меньше, чем в феврале 2020 года. Между тем количество работников в сфере розничной торговли продуктами питания и напитками резко возросло. Зарплата здесь может быть меньше, чем в ресторане, но рабочий день в супермаркете нормирован. Кроме того, в розничных сетях больше возможностей для карьерного роста. Эта работа также не предполагает таких тяжелых физических нагрузок, как работа официанта.

«Одним из величайших открытий, которые нам помог сделать COVID-19, стала взаимозаменяемость навыков. Люди осознали, что их навыки могут быть также применимы в других сферах. Более того, основываясь на своем прежнем опыте, люди могут научиться чему-то новому. Поэтому они выбирают отрасль, которая для них более интересна», — говорит Матье Стивенсон, генеральный директор Snagajob.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1970052-amerikantsy-otkazyvayutsya-rabotat-ofitsiantami-i-administratorami-oteley/