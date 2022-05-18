Аэропорты Нью-Йорка начнут жестче контролировать цены в кафе

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Администрация аэропортов Нью-Йорка и Нью-Джерси заявила, что ужесточит политику контроля над ценообразованием на территории воздушных портов. Владельцев торговых точек обяжут продавать товары по ценам, сопоставимым с магазинами, находящимися за пределами аэропортов, передает The Washington Post.

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Согласно данным расследования Транспортного управления, торговые точки, расположенные на территории трех аэропортов Нью-Йорка, сильно завышали цены на свою продукцию. В некоторых случаях пассажиры, дожидающиеся своего рейса, вынуждены были платить 27 долларов за стакан пива. Согласно новой политике, принятой администрацией аэропортов Нью-Йорка и Нью-Джерси, надбавка, которую могут установить предприниматели, не должна превышать 10%.

Как сообщает издание The City, этого бы не произошло, если бы 25 туристов, посетивших аэропорт Ла-Гуардия, не пожаловались в Транспортное управление. Именно этих туристов возмутила цена в 27 долларов на пиво Sam Adams Summer Ale. Транспортное управление сообщило, что поставщик связался с клиентами и возместил им убытки. В управлении также отметили, что предыдущие правила ценообразования не были достаточно конкретными, в них необходимо было внести ясность. Ведомство выпустило 35-страничное руководство по ценообразованию для поставщиков.

Администрация аэропортов заявила, что никто не должен переплачивать, пока ждет своего рейса, поэтому впредь цены на еду и напитки будут контролироваться жестче.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1969674-aeroporty-nyu-yorka-nachnut-zhestche-kontrolirovat-tseny-v-kafe/