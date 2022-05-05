Эксперт: Пандемия подтолкнет людей переоборудовать гостиные в кабинеты

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Пандемия COVID-19 заставит людей пересмотреть планировки собственных домов и квартир. Люди будут отказываться от общих пространств (гостиных) в пользу индивидуальных комнат, в которых каждый член семьи сможет работать и проводить время за своим хобби, передает The Atlantic.

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Историк из Колумбийского университета Дивья Субраманиан напоминает, что еще в 1981 году группа женщин-архитекторов из Лондона создала феминистичный проект Matrix. Они пытались переосмыслить домашнюю среду, чтобы она давала женщинам больше свободы. Так, они еще тогда обращали внимание на то, что матерям приходится слишком часто перемещаться из кухни в другие комнаты из-за того, что окна кухонь в одноэтажных коттеджах выходили не на детские площадки, а во внутренний двор. Женщины-архитекторы настаивали на том, что именно окна кухонь должны выходить на детскую площадку.

Кроме того, они обращали внимание на то, что у женщины в доме должна быть отдельная комната, где она могла бы заниматься своими делами. Зачастую женщинам приходилось заниматься вязанием или чтением на кухне или в гостиной.

Пандемия COVID-19 заставила многих вспомнить о проекте Matrix. Согласно опросу LendingTree, в 60% случаев именно мужчины имеют отдельный кабинет для работы на дому. Женщинам, которые также работают из дома, приходится ютиться в кухнях. Дивья Субраманиан обращает внимание на то, что планировки домов и квартир исторически организованы так, чтобы больше места уделялось общественным пространствам — гостиным и большим вестибюлям.

По словам историка, последние два года изменят эту тенденцию. Люди начнут перестраивать и переоборудовать свои жилища, чтобы у каждого члена семьи были комфортные условия для учебы и работы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1967971-ekspert-pandemiya-podtolknet-lyudey-pereoborudovat-gostinye-v-kabinety/