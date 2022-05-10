"Самая горячая бабушка в мире" раскрыла секрет своей молодости

Джина Стюарт. Фото: instagram.com/ginastewartofficial

51-летняя модель из Австралии Джина Стюарт, которую признали "самой горячей бабушкой в мире", рассказала о том, что помогает ей сохранять свою молодость. Мать четверых детей постоянно радует поклонников откровенными снимками.

Мать четверых детей и бабушка одного внука, по версии Maxim, входит в топ-100 самых сексуальных моделей, а также в десятку самых сексуальных женщин Австралии.

В своем Instagram она демонстрирует подтянутую фигуру в откровенных нарядах. Также Джина ведет еще один блог, в котором рассказывает о здоровом питании и пользе спорта.

В одной из публикаций модель призналась, что сохранить молодость ей помогает криотерапия. Джина предупреждает, что это обходится дорого, однако есть альтернатива. Модель советует принимать холодный душ.

"Самая горячая бабушка в мире" утверждает, что каждый день начинает именно с холодного душа.

По ее словам, холод благоприятно воздействует на организм, помогает восстанавливаться, ускоряет метаболизм, делает кожу и волосы лучше. Она отмечает, что профессиональные спортсмены для восстановления после тяжелых тренировок используют ванны со льдом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1967780-samaya-goryachaya-babushka-v-mire-raskryla-sekret-svoey-molodosti/