Кафе для творческих прокрастинаторов появилось в Токио

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Специальное кафе для творческих прокрастинаторов открылось в Токио. Попасть туда можно, заполнив заявку о себе и своем проекте, который вы хотите закончить. Кафе стало чрезвычайно популярно среди авторов и художников манги, которые не могут работать в домашних условиях, передает The Guardian.

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Manuscript Writing Café открылось в апреле в районе Коэндзи. Оно сразу стало популярно среди писателей, редакторов, продюсеров, художников манги и всех тех людей, кто не может сосредоточиться на работе дома. Условием входа в кафе является наличие конкретной цели, которую вы должны закрыть во время рабочей сессии. Первые полчаса пребывания в кафе стоят 130 японских иен (1,01 доллара). В дальнейшем оплата составляет 300 иен в час. У людей есть возможность либо работать, либо потерять свои деньги.

Кафе рассчитано на десять мест и предлагает неограниченное количество чая, кофе и закусок, а также высокоскоростной Wi-Fi, розетки и высокие барные стулья, на которых невозможно качаться, крутиться или сутулиться. По словам владельца кафе Такуя Каваи, в таких условиях люди увлекаются работой и остаются в кафе вплоть до закрытия. Многие успевают за один день в Manuscript Writing Café закончить целый проект.

Также в кафе доступна услуга контроля за выполнением работы. Если посетители просят о "мягком контроле", то господин Каваи в конце рабочего сеанса спросит у них о достигнутых успехах. Если кому-то нужен "жесткий контроль", то хозяин кафе периодически встает за спиной у человека и наблюдает за его работой. По словам Такуя Каваи, он никогда не высказывает оценочных суждений о работе клиента.

52-летний Такуя Каваи работает техническим писателем. Он не был уверен в том, что его кафе будет иметь успех, поскольку в Токио и так очень много тематических заведений. Однако он был ошеломлен, когда клиенты начали делиться с ним, что благодаря такому формату им удалось быстрее закончить работу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1967417-kafe-dlya-tvorcheskih-prokrastinatorov-poyavilos-v-tokio/