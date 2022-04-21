Подсчет возраста может измениться при новом президенте в Южной Корее

Иллюстративное фото: Seung-il Ryu/NurPhoto/Getty Images

Южнокорейцы могут стать моложе на год. Новый президент страны Юн Сок Ёль настаивает на стандартизации метода подсчета возраста в Южной Корее. Традиционно страна использовала собственный метод: человек становился старше не в день своего рождения, а в первый день нового года, передает BBC.

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Ли Ён Хо из администрации избранного президента заявляет, что власти будут стремиться стандартизировать метод подсчета возраста, чтобы привести Южную Корею в соответствие с остальным миром. Он заявил, что разные способы подсчета возраста привели страну к постоянной путанице и ненужным социальным и экономическим издержкам.

Сейчас в Южной Корее есть три способа подсчета возраста. С 1962 года страна использует международную систему, в которой возраст человека ежегодно меняется в день его рождения. Кроме того, в стране действует еще один официальный способ подсчета возраста, при котором ребенку исполняется один год ровно 1 января следующего года.

Таким образом, ребенку, рожденному в декабре 2020 года, 1 января 2021 года уже исполнился год. Этот метод используется при призыве на воинскую службу, а также в суде.

В стране также действует неофициальный, "корейский" способ подсчета возраста, но именно он чаще всего используется в быту. На него ориентируются люди, когда их спрашивают: "Сколько тебе лет?". Согласно этому методу, ребенок рождается сразу годовалым, а 1 января следующего года он становится старше еще на год. Таким образом, ребенку, который родился в декабре 2020 года, 1 января 2022 года исполняется два года.

Так, Ким Тэ Хён из мега-популярной группы BTS родился 30 декабря 1995 года. Согласно международной системе, ему 26 лет. В военкомате Южной Кореи скажут, что ему 27 лет. А простые соотечественники считают, что ему 28 лет. Ученые говорят, что это связано с тем, что у южнокорейцев крайне трепетное отношение к понятию возраста.

"Для южнокорейца намного важнее узнать возраст человека, чем его имя. От этого зависит способ обращения, а также статус человека в обществе", — говорит профессор факультета корейского языка и литературы Корейского университета Шин Джи Янг.

Это не первая инициатива южнокорейских властей по стандартизации метода подсчета возраста. В 2009 и 2021 годах законодатели предлагали подобные инициативы, но они не были приняты правительством. Однако сейчас инициатива исходит от администрации президента и можно ожидать, что она будет воплощена в жизнь. При этом многие ожидают, что это вызовет массу недовольства среди населения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1965943-podschet-vozrasta-mozhet-izmenitsya-pri-novom-prezidente-v-yuzhnoy-koree/