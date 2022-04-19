63-летняя чемпионка по бегу из Японии рассказала, как сохранять активность в пожилом возрасте

Иллюстративное фото: Pixabay

63-летняя Марико Югета, учительница физкультуры из Сайтамы, пригорода Токио, ставит мировые рекорды в марафонах по бегу. Она соревнуется с женщинами вдвое младше себя, которые стараются бежать быстрее, чтобы не отставать от Марико. Женщина рассказала The Guardian, как ей удается сохранять такую спортивную форму.

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За месяц до своего 64-летия Марико Югета решила побить собственный рекорд и принять участие в Бостонском марафоне. После 13-часового перелета она тут же приступила к тренировкам. В 2019 году Марико Югета назвали феноменом в беге на длинные дистанции. Тогда она стала первой женщиной старше 60 лет, пробежавшей марафон менее чем за три часа, и до сих пор остается единственным спортсменом, достигшим этого рубежа. В 2020 году в возрасте 62 лет она побила мировой рекорд для 60-летних на международном женском марафоне в Осаке, добежав до цели за 2 часа 52 минуты 13 секунд.

Свой первый марафон она пробежала в 1982 году в возрасте 24 лет. Тогда ее результат составил 3 часа 9 минут и 21 секунду. По словам женщины, в следующие годы она сосредоточилась на работе и воспитании четырех детей, поэтому не возвращалась к бегу. Однако в 50 лет Марико начала ходить в беговой клуб Токио и сильно увлеклась этим занятием. В 2017 году, в возрасте 58 лет, она, наконец, преодолела трехчасовой барьер на международном марафоне в Осаке. Два года спустя она стала первой женщиной в возрасте 60 лет, пробежавшей марафон Симоносеки Кайкё менее чем за три часа.

Женщина советует людям не ограничивать себя в физических нагрузках и говорит, что секрет ее успеха именно в этом.

"Возраст не должен быть препятствием. В 50 лет люди обычно заняты работой и семьей, и это может не лучшим образом сказаться на вашем психическом благополучии и на вашем теле. Когда я обливаюсь потом после тренировки, то чувствую, как у меня прибавляются силы, и я становлюсь устойчивее. Советую всем испытать это чувство", — говорит Марико.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1965546-63-letnyaya-chempionka-po-begu-iz-yaponii-rasskazala-kak-sohranyat-aktivnost-v-pozhilom-vozraste/