Женщина-астронавт Китая подарила своей дочери "звезду" из космоса

Ван Япин подарила дочери "звезду" из космоса. Фото: кадр из видео

Китайские астронавты Чжай Чжиган, Ван Япин и Е Гуанфу успешно завершили свою шестимесячную миссию "Шэньчжоу-13" и прибыли в Пекин, передает "Россия-Китай: главное".

Женщину-астронавта Китая Ван Япин в аэропорту встретили супруг и дочь. Девочка подарила матери букет цветов, а она в свою очередь отдала дочери "звезду". Перед тем, как отправиться в космос, Ван Япин пообещала своей 5-летней дочери, что будет "собирать с неба звезды" для нее и ее друзей. Астронавт вернулась на Землю и выполнила обещание.

Ван Япин стала первой женщиной-астронавтом из Китая, вышедшей в открытый космос. Ван - вторая женщина из Китая в космосе после того, как Лю Ян вошла в историю, присоединившись к полету на космическом корабле "Шэньчжоу-9" в 2012 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1965462-zhenschina-astronavt-kitaya-podarila-svoey-docheri-zvezdu-iz-kosmosa/