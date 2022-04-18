Программа "Жить здорово!" уже не вернется в эфир, сообщили СМИ

Елена Малышева. Кадр из видео: Youtube/Красный Квадрат

Программа с российской телеведущей Еленой Малышевой "Жить здорово!" уже не вернется в эфир. Выпуски, которые сейчас показывают, были записаны ранее, передает Baza.

Ранее стало известно, что 29 марта Малышева сообщила своим сотрудникам о том, что программа "Жить здорово!" закрывается. Хотя официальных объявлениий сделано не было.

Также утверждалось, что сотрудники остались без выплат за простой, так как работали по временным договорам без оформления трудовой.

Тем временем Секрет Фирмы со ссылкой на пресс-службу Первого канала сообщил, что о закрытии проекта речи не идет. Программа временно перестала выходить в эфир из-за повышенного внимания аудитории к событиям в Украине. Отчего развлекательные передачи пока не показывают.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1965452-programma-zhit-zdorovo-uzhe-ne-vernetsya-v-efir-soobschili-smi/