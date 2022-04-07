Запрет на использование пластиковых пакетов введут в ОАЭ

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В столице ОАЭ с 1 июня будет введен запрет на использование пластиковых пакетов, передает WAM со ссылкой на Агентство окружающей среды Абу-Даби.

Отмечается, что данная мера вводится в рамках действующей в стране программы борьбы с изменением климата.

"Агентство окружающей среды планирует постепенно сокращать количество одноразовых пластиковых изделий, потребляемых в Абу-Даби, и поощрять использование многоразовых изделий", – говорится в публикации.

Местные власти планируют до 2024 года избавить жителей от пластиковых бутылок, одноразовых стаканчиков и тарелок, а также пищевых контейнеров.

"В рамках нашего плана по полному сдерживанию использования одноразового пластика мы призываем жителей Абу-Даби использовать больше многоцелевых и многоразовых материалов, чтобы уменьшить их воздействие на окружающую среду", – заявила генеральный секретарь Агентства Шайха Салем Аль Дахери.

Ранее власти ОАЭ приняли решение изменить рабочую неделю – пятница не будет больше выходным днем. Таким образом ОАЭ стала первой мусульманской страной, которая ввела рабочий день в пятницу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1963866-zapret-na-ispolzovanie-plastikovyh-paketov-vvedut-v-oae/