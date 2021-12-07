ОАЭ первыми среди мусульманских стран отказались от выходного в пятницу

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Власти ОАЭ приняли решение изменить рабочую неделю – пятница не будет больше выходным днем.

Правительство Объединенных Арабских Эмиратов опубликовало на странице в Twitter, что с 1 января следующего года государственные сотрудники будут работать четыре с половиной дня в неделю: с понедельника по четверг – с 7:30 до 15:30, а в пятницу – с 7:30 до 12:00.

Таким образом ОАЭ стала первой мусульманской страной, которая ввела рабочий день в пятницу.

Отмечается, что работники государственных учреждений также могут работать в пятницу удаленно.

Ранее ОАЭ запустили первую в арабском мире атомную станцию. АЭС в Бараке будет состоять из четырех энергоблоков общей мощностью 5,6 мегаватта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1945746-oae-pervymi-sredi-musulmanskih-stran-otkazalis-ot-vyhodnogo-v-pyatnitsu/