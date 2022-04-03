Число иностранцев, получающих гражданство России, снизилось в этом году

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Число иностранцев, получающих российское гражданство, сократилось на 15 тысяч за первые два месяца этого года по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные МВД России по миграционной ситуации в стране за январь и февраль.

Как пишет ТАСС, за январь и февраль текущего года получение гражданства РФ одобрили 84 817 иностранцам. При этом за тот же период прошлого года данное число составило 99 873 человека.

Из данных МВД также следует, что за два месяца 2022 года почти на 680 человек выросло количество участников госпрограммы, которая содействует добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей.

Если в 2021 году их было 8616 человек, то за два месяца текущего года зарегистрировано уже 9293 участника.

Кроме того, указывается, что в прошлом году гражданство РФ получили на 79 тыс. больше иностранных граждан, чем в 2020 году.

Чаще других российскими гражданами становились граждане Украины, Таджикистана, Казахстана и Армении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1963292-chislo-inostrantsev-poluchayuschih-grazhdanstvo-rossii-snizilos-v-etom-godu/