Самое холодное место на планете потеплело почти на 40 градусов

Антарктика. Фото: Pexels

Ученые заявили, что температура самого холодного места планеты 18 марта достигла необычайно высоких показателей. Как считают исследователи, показатель, вероятно, побил рекорд, передает CNN.

Температура на исследовательской станции Конкордия на вершине купола "C" на Антарктическом плато достигла 18 марта минус 11,3 градусов по Цельсию. Тогда как средняя температура в течение дня обычно составляет минус 49 градусов по Цельсию.

То есть на этот раз температура самого холодного места на планете резко повысилась на 38 градусов.

Всемирная метеорологическая организация не отслеживает ежедневную температуру. Но ученые склоняются к тому, что зафиксированная 18 марта температура действительно побила мировой рекорд. Так как температура в минус 11,3 градусов считается для этих мест немыслимой.

Но это не единственное место, где было зафиксировано рекордное повышение температуры.

Российская исследовательская база Восток, которая известна регистрацией самой низкой температуры в мире, сообщила о минус 17 градусах по Цельсию, что на много градусов выше нормы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1962512-samoe-holodnoe-mesto-na-planete-poteplelo-pochti-na-40-gradusov/