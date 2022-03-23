Мужчина нашел старое свадебное фото и удивил Сеть его реставрацией

Фото: reddit.com

Мужчина нашел в интернете старую свадебную фотографию и отреставрировал ее, сделав цветной. Снимком до и после обработки он поделился в Reddit. Результат удивил пользователей.

Как рассказал мужчина, свадебное фото было сделано в 1958 году. На нем была изображена невеста в белом платье крупным планом.

"Это бабушка одного из пользователей Reddit в день своей свадьбы. Я отреставрировал снимок и добавил в него красок", - пояснил автор.

Многих пользователей восхитил результат обработки.

"Потрясающе выглядит то, как вы смогли передать тон и цвет кожи невесты. Прекрасная работа", - написал один из комментаторов.

Но некоторые обратили внимание на неестественный цвет зубов девушки на отреставрированном снимке, отметив, что ее улыбка выглядела более привлекательно на оригинальном фото.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1961825-muzhchina-nashel-staroe-svadebnoe-foto-i-udivil-set-ego-restavratsiey/