"Непонятно, кто из девушек - мама": 45-летнюю женщину приняли за сестру ее дочерей

Луиза Янг с дочерьми. Фото: instagram.com/louiseyoung1975

Жительница Эдинбурга Луиза Янг прославилась в сети из-за юной внешности, которую ей удалось сохранить в 45-летнем возрасте.

О женщине рассказало издание The Sun.

Луиза обрела популярность после того, как разместила в своем Instagram-аккаунте фотографию из спортивного зала. На фото женщина позирует со своими тремя дочерями.

Снимок привлек внимание пользователей соцсетей, в том числе жены боксера Тайсона Фьюри, писательницы Пэрис Фьюри.

"Вот, к чему нужно стремиться. Это мама тренируется вместе с тремя из своих восьми дочерей", - восхитилась Фьюри, сделав репост фотографии.

Пользователи согласились с Фьюри в комментариях под постом.

"Я долго не могла разобраться, кто из девушек на фото - мама! Невероятная красавица", "Боже, вот это женщина! Ты выглядишь слишком молодо, чтобы иметь такую большую семью. Обожаю твою энергетику", "Все выглядят чудесно, мое почтение матери", - гласят комментарии.

По данным издания, Луизе 45 лет, у нее восемь дочерей. Три из них уже вышли замуж, а пять других проживают вместе с родителями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1961767-neponyatno-kto-iz-devushek-mama-45-letnyuyu-zhenschinu-prinyali-za-sestru-ee-docherey/