Спрос на презервативы резко вырос в России

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Из-за резкого роста цен в России вырос спрос на презервативы, передает РБК со ссылкой на данные исследовательской DMS Group.

Согласно подсчетам экспертов, продажи в период с 28 февраля по 6 марта в натуральном выражении выросли на 17%, до 540,7 тыс. упаковок по сравнению с 2021 годом. А в денежном выражении на 32%, до 184,1 млн рублей.

Исследовательская компания NielsenIQ сообщила, что в первую неделю марта продажи в денежном выражении увеличились на 11,4%.

О росте в натуральном выражении на 33% заявили в Ozon. Популярностью среди покупателей в последнее время пользуются упаковки по 12, 18, 30 штук.

По словам гендиректора компании "InfoLine-Аналитика" Михаила Бурмистрова, люди опасаются, что в будущем цены на импортную продукцию повысятся. Поэтому пытаются закупиться сейчас необходимыми товарами.

Наряду со средствами контрацепции наблюдается также спрос на памперсы и прокладки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1961516-spros-na-prezervativy-rezko-vyros-v-rossii/