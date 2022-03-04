Одно из самых уникальных зданий мира: музей будущего открылся в Дубае

Музей будущего в Дубае. Фото: instagram.com/killadesign_

Музей будущего в Дубае - одно из самых уникальных зданий мира и очередной архитектурный шедевр города инноваций и небоскребов. Выставочное пространство футуристических идеологий открыли в "зеркальную" дату - 22 февраля 2022 года.

Музей будущего состоит из трех основных элементов: зеленый холм, здание и пустота. Его целью является содействие технологическому развитию и инновациям, особенно в области робототехники и искусственного интеллекта. Недорогие авиабилеты в Дубай ищите на Aviata.kz.

Это абсолютно уникальное в своем роде здание и единственная экспозиция в мире, посвященная вопросам прогнозирования будущего и внедрения футуристических технологий. Его создатели стремились показать ближайшие и далекие перспективы развития человечества.

Музей будущего является одним из самых сложных сооружений в мировой практике. Здание сделано в изогнутом диагонально-сетчатом каркасе диагрид без установки внутренних опор.

Для возведения конструкции столь необычной формы потребовалось использование высокотехнологичного оборудования.

Само строение ассоциируется с землей и небом, а пустое пространство посередине - с неизвестностью.

Высота музея будущего - 78 метров. Общая площадь - более 30 000 кв.м.

Каждый уровень соответствует определенному направлению. Например, один этаж посвящен детям, другой - технологиям, способным кардинально изменить мир в различных сферах.

В залах есть интерактивные дисплеи, сенсорные устройства, различные приложения, ультрасовременные "живые" экспонаты, наглядно демонстрирующие научные достижения.

В музее разместились исследовательские объекты, дизайн-студии, площадки для презентации последних изобретений.

Рядом с необычным сооружением расположен зеркальный бассейн, есть велодорожки и зона отдыха. Энергия в здание поступает от солнечной электростанции.

Несомненно, музей будущего стал еще одной достопримечательностью Дубая, привлекающей к себе внимание большого числа туристов.

Планируя путешествие в Дубай или любой другой город мира, помните, что выгодные билеты на самолет вы всегда сможете купить на сайте или в приложении Aviata.kz. Поиск займет всего 2 минуты. Покупая билеты в приложении, вы копите бонусы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1959165-odno-iz-samyh-unikalnyh-zdaniy-mira-muzey-buduschego-otkrylsya-v-dubae/