"Исторический момент для человечества": ООН собирается решить проблему с пластиком

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ООН приняла резолюцию о прекращении загрязнения планеты пластиком. По словам представителей организации, этот момент станет исторической вехой в развитии человечества, передает The Washington Post.

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Впервые в истории мировое сообщество согласовало меры по сдерживанию проблемы загрязнения планеты пластиком. Резолюция, принятая в среду Организацией Объединенных Наций, излагает амбициозный план разработки договора о «прекращении загрязнения пластиком», который будут обязаны соблюдать все государства-члены ООН.

"Ситуация с пластиком с каждым днем становится хуже. Мы не можем терять время. Это решение является исторической вехой в глобальных усилиях. Иначе наша планета утонет в пластике", — сказала министр окружающей среды Руанды Жанна д'Арк Муджавамария.

Резолюция была принята в среду, во время Ассамблеи ООН по окружающей среде, которая проходит в Найроби. Это мероприятие традиционно проводится раз в два года.

"Это просто потрясающая демонстрация того, на что способен мир, когда мы работаем вместе", — сказала делегат от США Моника Медина, помощник госсекретаря по океанам, международным экологическим и научным вопросам. Также в рамках резолюции будет создан межправительственный комитет, который будет вести переговоры по согласованию деталей будущего договора. Документ планируют принять к концу 2024 года. В полномочия комитета будет входить контроль над всеми этапами жизненного цикла пластика: от проектирования и производства до обращения с отходами. Согласно недавнему отчету Организации экономического сотрудничества и развития, в 2019 году было произведено около 353 млн тонн пластика. Особенно острой проблемой является пластиковый мусор в мировом океане. Пластик наносит непоправимый вред жизни обитателей морских вод. По словам экспертов, пластик достиг даже вершины Эвереста.

Резолюция ООН признает настоятельную необходимость укрепления глобальной координации и сотрудничества для принятия немедленных мер против «пластиковой» проблемы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1959072-istoricheskiy-moment-dlya-chelovechestva-oon-sobiraetsya-reshit-problemu-s-plastikom/