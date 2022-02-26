В Гонконге запретят строить "нано-квартиры"

Иллюстративное фото: pixabay.com

Жилье в Гонгонге станет комфортнее и дешевле для жителей. Правительство запретит застройщикам возводить дома с «нано-квартирами», передает Bloomberg.

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Проблема перенаселенности мегаполиса и заоблачные цены на жилье оказались в центре внимания после того, как правительство призвало местные власти сделать жилье в Гонконге более комфортным для жителей. Министр развития Китая Майкл Вон сообщил, что застройщикам запретят возводить дома с микроквартирами, которые также известны как "нано-квартиры".

В последние годы в городе произошел всплеск популярности таких квартир. Застройщики разбивали планы этажей на более мелкие блоки. Эта тенденция начала развиваться в 2015 году после того, как правительство ослабило правила, требующие естественного освещения и вентиляции в жилых помещениях. По словам министра финансов, это плохо сказалось на качестве жизни людей. Некоторые квартиры по площади равны парковочному месту.

Теперь правительство поручило застройщикам сделать новые объекты более комфортными и доступными. Это требование распространяется на все объекты, в том числе государственные и инфраструктурные. Согласно новым правилам, частные дома должны иметь площадь не менее 26 квадратных метров. Проекты домов с "нано-квартирами", которые уже получили одобрение на строительство, будут реализованы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1957971-v-gonkonge-zapretyat-stroit-nano-kvartiry/