Мужчина случайно отключил Интернет в целом городе, пытаясь отвадить своих детей от соцсетей

Иллюстративное фото: Matthew Horwood/Getty Images

Житель одного из французских муниципалитетов случайно отключил от Сети всех жителей соседнего города, когда пытался ограничить своим детям доступ к соцсетям.

Как пишет TJournal со ссылкой на официальный сайт французского Национального агентства по радиочастотам, жители Мессанжа стали жаловаться на то, что каждый день примерно с полуночи и до 3 трех часов ночи у них пропадает доступ в Интернет.

Агентство провело расследование, и в итоге выяснилось, что связь блокировал мужчина из соседнего муниципалитета, который пытался таким образом ограничить выход в Сеть для своих детей.

Оказалось, что отцу семейства не нравилось, что его дети "зависают" в соцсетях в позднее время. Он заявил, что у них "появилась зависимость от социальных сетей и других приложений", и что на это повлияла изоляция после начала пандемии COVID-19.

Чтобы их отвадить, француз по совету участников онлайн-форума приобрел глушитель связи, который и стал включать каждый вечер.

Однако мужчина не учел, что мощность устройства оказалась гораздо выше любых ожиданий, и каждый день он выключал Интернет всем жителям своего и соседнего муниципалитета.

Указывается, что использование глушителей связи во Франции запрещено законом, поэтому устройство изъяли, а мужчине теперь грозит штраф до 30 тысяч евро (14,6 млн тенге) и шесть месяцев лишения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1956853-muzhchina-sluchayno-otklyuchil-internet-v-tselom-gorode-pytayas-otvadit-svoih-detey-ot-sotssetey/