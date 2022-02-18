Мужчина случайно отключил Интернет в целом городе, пытаясь отвадить своих детей от соцсетей
Житель одного из французских муниципалитетов случайно отключил от Сети всех жителей соседнего города, когда пытался ограничить своим детям доступ к соцсетям.
Как пишет TJournal со ссылкой на официальный сайт французского Национального агентства по радиочастотам, жители Мессанжа стали жаловаться на то, что каждый день примерно с полуночи и до 3 трех часов ночи у них пропадает доступ в Интернет.
Агентство провело расследование, и в итоге выяснилось, что связь блокировал мужчина из соседнего муниципалитета, который пытался таким образом ограничить выход в Сеть для своих детей.
Оказалось, что отцу семейства не нравилось, что его дети "зависают" в соцсетях в позднее время. Он заявил, что у них "появилась зависимость от социальных сетей и других приложений", и что на это повлияла изоляция после начала пандемии COVID-19.
Чтобы их отвадить, француз по совету участников онлайн-форума приобрел глушитель связи, который и стал включать каждый вечер.
Однако мужчина не учел, что мощность устройства оказалась гораздо выше любых ожиданий, и каждый день он выключал Интернет всем жителям своего и соседнего муниципалитета.
Указывается, что использование глушителей связи во Франции запрещено законом, поэтому устройство изъяли, а мужчине теперь грозит штраф до 30 тысяч евро (14,6 млн тенге) и шесть месяцев лишения свободы.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1956853-muzhchina-sluchayno-otklyuchil-internet-v-tselom-gorode-pytayas-otvadit-svoih-detey-ot-sotssetey/