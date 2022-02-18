Количество американцев, которые относят себя к ЛГБТ, увеличилось вдвое за последние 10 лет

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7,1% жителей США считают себя представителями ЛГБТ-сообщества, передает ABC News.

Полученные данные были основаны на опросе 12 тысяч взрослых американцев за 2021 год.

Число ЛГБТ-представителей в стране удвоилось по сравнению с показателем в 3,5% за 2012 год.

Результаты показали, что 86,3% ответили Gallup, что являются гетеросексуалами. 3,3% воздержались от ответа.

Количество американцев, идентифицирующих себя как ЛГБТ-представителей, значительно возросло с 2017 года среди родившихся в период с 1997 по 1999.

Примечателен тот факт, что 57 процентов опрошенных заявили, что являются бисексуалами. То есть это четыре процента от общего числа отнесших себя к ЛГБТ. 21 процент опрошенных - геи, 14 процентов - лесбиянки. 10 процентов являются трансгендерами.

Напомним, в сентябре прошлого года в казахстанцы распространяли в мессенджерах сообщения об уроках, на которых якобы пропагандировали ЛГБТ-культуру.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1956759-kolichestvo-amerikantsev-kotorye-otnosyat-sebya-k-lgbt-uvelichilos-vdvoe-za-poslednie-10-let/