Жителям Уэльса с 18 лет будут выплачивать "базовый доход" в 1600 фунтов стерлингов

Иллюстративное фото: Pexels

Жителям Уэльса, которые выходят из-под опеки, после 18 лет и в последующие два года будут ежемесячно выплачиваться деньги, передает The Guardian.

Ежемесячная плата в таком случае будет составлять 1600 фунтов стерлингов (более двух тысяч долларов).

Как говорят министры, это даст шанс наиболее уязвимым слоям общества на процветание. При этом получающие выплаты могут устроиться на работу. Однако получая деньги в рамках программы, они потеряют право на различные социальные льготы.

"Это будет значительный базовый доход для молодых людей, которым нужна финансовая поддержка в неопределенный и трудный момент их жизни", - говорит Лори Уолтерс из UBI Lab Wales.

Проект, который является пилотным, будет запущен летом этого года и продлится, по планам, три года. Обойдется местному правительству в 20 миллионов фунтов стерлингов (более 27 миллионов долларов США).

Напомним, специалисты из ЕНПФ подвели итоги прошлого года, в результате чего было выявлено увеличение ключевых финансовых показателей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1956518-zhitelyam-uelsa-s-18-let-budut-vyplachivat-bazovyy-dohod-v-1600-funtov-sterlingov/