Ученые совершили прорыв в исследовании термоядерной энергии

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Термоядерная энергетика может совершить прорыв в истории человечества подобный внедрению электричества, Guardian.

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В течение нескольких последних десятилетий ученые работают над технологиями термоядерной энергии. Не так давно в этом деле был достигнут ошеломляющий результат. Ученые Центра термоядерной энергии Калхэма в Оксфордшире, работающие над аппаратом Jet, смогли удвоить предыдущий мировой рекорд (установленный в 1997 году) по энергии, выделяемой в результате термоядерных реакций. Во время эксперимента мощность термоядерного синтеза была эквивалентна четырем береговым ветряным турбинам. Это огромный шаг к производству электроэнергии в промышленных масштабах.

Несмотря на то, что Jet выработал меньше термоядерной энергии, чем требовалось для нагрева топлива, еще ни один эксперимент не давал такого результата, чтобы от синтеза поступило больше энергии, чем было использовано для запуска реакций. Это остается выдающейся целью ученых, занимающихся термоядерным синтезом. Но результаты последних исследований являются убедительным свидетельством того, что крупные звездообразные машины, подобные Jet, смогут производить больше энергии, чем они потребляют.

Эксперимент длился всего пять секунд, но важно то, что реакции остановились не из-за разрушения топлива, как это было обычно раньше, а из-за того, что вспомогательное оборудование слишком сильно нагрелось. Криогенные системы охлаждения предотвратят это на машинах следующего поколения, поэтому скачок с пяти секунд до пяти минут, или пяти часов, теперь кажется возможным. Почему это важно для всех? Энергия термоядерного синтеза может обеспечить людей чистой энергией в планетарном масштабе. Если эту технологию удастся усовершенствовать, у каждого человека на Земле будет достаточно топлива, чтобы ежегодно использовать столько же энергии, сколько использует средний американец. И этого запаса хватит на тысячи, а возможно, и на миллионы лет.

Эта форма энергии не производит углекислый газ или долгоживущие радиоактивные отходы. Поэтому такие аварии, как в Чернобыле и Фукусиме, исключены. Сегодня производство электроэнергии является главной причиной климатического кризиса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1956001-uchenye-sovershili-proryv-v-issledovanii-termoyadernoy-energii/