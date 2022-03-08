Модель проводила сына в школу в откровенном наряде и была пристыжена в Сети

Ванесса Медина. Фото: instagram.com/vanesita_medina_c

Фитнес-модель появилась на территории школы сына в облегающем мини-комбинезоне с декольте, ее сняли на видео. Ролик попал в Сеть, а пользователи пристыдили "героиню" видео.

Модель из боливийского города Санта-Крус-де-ла-Сьерра отвела сына в школу в откровенном наряде и подверглась критике, пишет The Sun.

Ванессу Медину, которая привезла своего сына в школу, из салона другого авто сняла одна из родительниц.

На кадрах можно увидеть женщину в облегающем мини-комбинезоне бело-розового цвета с открытой спиной и декольте.

Автор ролика считает, что неуместно появляться перед детьми в таком виде. Как пишет издание, с таким мнением согласились многие, кто посмотрел разлетевшийся в Сети ролик.

Подвергшаяся критике мать позже сама прокомментировала сложившуюся ситуацию в соцсетях. Она отметила, что нашлись и те, кто поддерживал и защищал ее.

Женщина также отметила, что считает себя хорошей мамой, которая много работает и заботится о своем сыне, даря ему любовь.

Отмечается, что в свое время Ванесса выиграла в конкурсе "Мисс Фитнесс" в Боливии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1955317-model-provodila-syna-v-shkolu-v-otkrovennom-naryade-i-byla-pristyzhena-v-seti/