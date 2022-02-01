Ученые сообщили о магнитных бурях среднего класса 2-3 февраля

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Центр прогнозирования космической погоды США сообщил, что на планете магнитные бури среднего уровня продлятся два дня.

Волна плазмы, выброшенная Солнцем 30 января в ходе вспышки класса М, достигнет нашей планеты в среду утром. Длительность вспышки, которая была направлена в сторону Земли, составила более четырех часов.

Коллеги американского Центра, ученые из Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института России утверждают, что уровень магнитной бури будет слабым - G1. А вероятность ее возникновения оценивается в 40 процентов, передает РИА Новости.

Уровни варьируются от самого слабого G1 до самого высокого - G5. Слабые бури не сильно сказываются на планете. Они могут стать причиной незначительных сбоев в работе энергосистем, а также повлиять на пути миграций птиц и животных.

Более высокие способны вызвать сбои напряжения в промышленных сетях, нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1954060-uchenye-soobschili-o-magnitnyh-buryah-srednego-klassa-2-3-fevralya/