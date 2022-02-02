Раскрыто условие Кейт Миддлтон для будущих работников Кенсингтонского дворца

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Стало известно главное условие Кейт Миддлтон, которое должны соблюдать будущие работники Кенсингтонского дворца, передает Mirror Online.

В знаменитом Кенсингтонском дворце проживает семейство Кембриджских - старший сын принца Чарльза Уильям, его супруга Кейт, а также трое их детей - Джордж, Шарлотта и Луи.

Чтобы обеспечить безопасность своей семье и ее имиджу, к подбору персонала дворца Миддлтон относится с особенной ответственностью. Будущие работники должны соответствовать большому количеству критериев.

Один из главных - не быть разносчиками сплетен, к ним у монаршей семьи "нулевая терпимость". Будущий работник должен "соблюдать конфиденциальность и проявлять осмотрительность".

А претенденты на должности домашнего персонала в Букингемском дворце, где живет королева, должны уметь обращать внимание на детали.

Поэтому руководитель по подбору персонала во время беседы в специальной комнате оставляет около камина или на ковре дохлую муху. Затем невзначай обращает внимание пришедшего на "красивый камин".

По статистике, один из 10 человек обращает на это внимание и наклоняется к мухе, чтобы убрать ее. В этом случае он прошел секретный тест.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1954211-raskryto-uslovie-keyt-middlton-dlya-buduschih-rabotnikov-kensingtonskogo-dvortsa/