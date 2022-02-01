Астрономы объяснили парадокс напряжения Хаббла

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Ученые из Китая выяснили предположительную причину напряжения Хаббла, передает Phys.org.

Основу стандартной космологии Большого взрыва составляет гипотеза о том, что Вселенная изотропна и однородна на больших масштабах расстояний. С точки зрения наблюдений принцип кажется верным. Однако при детальном рассмотрении выявляются значительные отклонения от изотропии.

Еще одной интересной особенностью является то, что наблюдаемая постоянная Хаббла, то есть мера скорости расширения Вселенной, показывает разницу между локальным и глобальным масштабом.

Причиной таких расхождений, согласно данным ученых, являются моды супергоризонта, которые также называют гигантскими космическими возмущениями. Их длина больше максимального расстояния, которое мог пройти свет с момента возникновения Вселенной - космологического горизонта.

Напомним, астрономы из Австралии обнаружили "жуткий" объект в Млечном пути.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1954018-astronomy-obyasnili-paradoks-napryazheniya-habbla/