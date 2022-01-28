Астрономы из Австралии обнаружили необычный "жуткий" объект в Млечном пути

Млечный Путь. Иллюстративное фото: Pexels

Астрономы из Австралии обнаружили ранее неизвестное явление в Млечном пути, передает Би-би-си.

Объект был впервые обнаружен студентом Университета Кертина в Перте. Оно представляет собой вращающийся объект, испускающий мощный выброс радиоэнергии каждые 18 минут.

Длительность испускания выброса равна одной минуте, что является необычным.

Студента, который первым обнаружил необычное явление, зовут Тайрон О'Доэрти. Парень входит в состав исследовательской группы под руководством астрофизика доктора Наташи Херли-Уокер.

"[Он] появлялся и исчезал в течение нескольких часов во время наших наблюдений. Это было совершенно неожиданно. Это было немного жутковато для астронома, потому что в небе не было ничего подобного", - рассказала Херли-Уокер.

Команда продолжает изучать объект. На данный момент ученые выяснили, что он находится на расстоянии четырех тысяч световых лет от Земли, невероятно яркий и имеет "чрезвычайно сильное" магнитное поле".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1953306-astronomy-iz-avstralii-obnaruzhili-neobychnyy-zhutkiy-obekt-v-mlechnom-puti/