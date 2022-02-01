105-летний африканский монарх раскрыл секрет долголетия

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Монарх из Нигерии отметил 105-й день рождения и раскрыл секрет своего долголетия, передает Nigerian Tribune.

Ричард Лайеген Ови Огони-Огоро I - правитель царства Олому, что расположено в Нигерии. Недавно ему исполнилось 105 лет.

Чтобы жить долго, по мнению монарха, нужно следовать законам Бога.

"Бог даровал нам долгую жизнь. Так что, если вы хотите жить долго, убедитесь, что ваши руки чисты. Избегайте коррупции. Бог ненавидит коррупцию. Когда в Библии воины шли на встречу с Иоанном Крестителем для крещения, человек Божий призывал их довольствоваться тем, что они имеют", - сказал он.

Напомним, в апреле прошлого года в возрасте 116 лет скончалась старейшая американка Хестер Форд, не дожив всего несколько месяцев до своего 117-летия. Титул ей присудили в 2019 году.

А в декабре 2021 умерла самая старая китаянка, жительница Синьцзян-Уйгурского автономного района. Ей было 135 лет.

Также стало известно, что Япония установила рекорд по "здоровому долгожительству".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1954000-105-letniy-afrikanskiy-monarh-raskryl-sekret-dolgoletiya/