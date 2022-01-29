В Белом доме впервые за 13 лет появилась кошка

Кошка Уиллоу. Фото: twitter.com/ABC

В резиденции американских президентов, Белом доме, появился новый житель – кошка по кличке Уиллоу. Это питомец Джилл Байден, жены нынешнего президента США.

Теперь в Белом доме появился еще один четырехлапый житель, сообщает ТАСС.

Уиллоу – двухлетняя короткошерстная, серо-белая кошка. Ее привезла первая леди Джилл Байден из Пенсильвании, своего родного штата. К слову, имя Уиллоу она получила тоже благодаря этому штату, а точнее – городу Уиллоу-Гров, в котором родилась Джилл Байден.

В 2020 году Джилл выступала с речью на одной из ферм Пенсильвании во время предвыборной кампании своего мужа. Тогда, будучи еще котенком, Уиллоу запрыгнула на сцену и чуть не сорвала выступление. Тем не менее, котенок понравился супруге президента, и хозяин фермы подарил ей животное.

Сейчас Уиллоу привыкает к жизни в Белом доме.

Также в вашингтонской резиденции живет еще один питомец президентской четы. Щенок немецкой овчарки по кличке Коммандер, переехал в Белый дом месяц назад.

Отмечается, что кошек в Белом доме не было с 2009 года. Последней была кошка 43-го президента США Джорджа Буша-младшего, по кличке Индия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1953614-v-belom-dome-vpervye-za-13-let-poyavilas-koshka/