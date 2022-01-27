Казненных сотни лет назад за колдовство женщин помиловали в Каталонии

Каталония. Иллюстративное фото: Pexels

Каталонским региональным парламентом было реабилитировано более 700 женщин, передает Би-би-си.

В период с XV по XVIII века сотни женщин, которых обвинили в колдовстве, подвергались пыткам и были казнены. Как отмечают испанские историки, автономное сообщество Каталония стало первым регионом во всей Европе, где началась "охота на ведьм".

Помимо этого регион считался худшим местом для казней.

"Недавно мы обнаружили имена более 700 женщин, которых преследовали, пытали и казнили в период с XV по XVIII века", - рассказали члены парламента.

В основном этих женщин необоснованно обвиняли в неурожае или внезапных смертях детей. В общей сложности десятки тысяч женщин стали "жертвами женоненавистичества" и казнены как ведьмы по всей Европе.

Некоторые из активистов предложили назвать улицу в честь казненных женщин.

Данная инициатива в Каталонии последовала после аналогичных мер, принятых в Шотландии, Швейцарии и Норвегии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1953272-kaznennyh-sotni-let-nazad-za-koldovstvo-zhenschin-pomilovali-v-katalonii/