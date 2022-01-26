Международный валютный фонд призвал Сальвадор отказаться от биткоина

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Международный валютный фонд (МВФ) призвал Сальвадор отказаться от биткоина в качестве легального платежного средства, передает Bloomberg.

В прошлом году Сальвадор попросил у МВФ кредит в размере 1,3 млрд долларов. Но со временем переговоры по поводу его получения зашли в тупик. Фонд попросил страну "сузить сферу действия закона о биткоинах, лишив биткоин статуса законного платежного средства".

Правление МВФ напомнило Сальвадору, что криптовалюта является угрозой для финансовой стабильности страны. И для получения запрошенного кредита стране следует отказаться от затеи с биткоином.

Летом прошлого года Сальвадор стал первой страной, где биткоин признали законным платежным средством наряду с долларом США. Это вызвало протесты среди жителей.

С того времени страна приобрела не менее 1801 монеты, когда биткоин торговался по цене 50 тыс. долларов.

Но в начале ноября стоимость упала на 45 процентов. Следовательно, Сальвадор потерял примерно 20 миллионов долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1953055-mezhdunarodnyy-valyutnyy-fond-prizval-salvador-otkazatsya-ot-bitkoina/