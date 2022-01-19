Великобритания начала тестирование четырехдневной рабочей недели

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В Великобритании в течение полугода будет тестироваться пилотный проект четырехдневной рабочей недели, передает Daily Mail.

В проекте принимают участие 30 компаний, которые переведут своих сотрудников на четырехдневную рабочую неделю с сохранением 100-процентной заработной платы. Некоторые организации предложат работникам распределить 32 рабочих часа на пять дней.

"Все больше и больше предприятий переходят к стратегиям, ориентированным на производительность, что позволяет им сокращать рабочее время без снижения заработной платы", – сказал Сэм О'Брайен, директор по маркетингу платформы Affise.

Данный проект был организован международной компанией 4 Day Week Global вместе с аналитическим центром Autonomy, компанией 4 Day Week UK, экспертами из Кембриджского и Оксфордского университетов, а также Бостонского колледжа.

Аналогичные программы проводятся в США, Ирландии, Канаде, Австралии и Новой Зеландии.

Исследователи утверждают, что четырехдневная рабочая неделя повышает производительность сотрудников.

Несколько крупных британских агентств уже работают с четырехдневной рабочей неделей, в том числе Engage Hub, сотрудники которого будут иметь выходной либо в среду, либо в пятницу, меняясь каждые восемь недель. Кроме того, банк Великобритании Atom Bank также перешел на короткую рабочую неделю.

Ранее ОАЭ первыми среди мусульманских стран отказались от выходного в пятницу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1951866-velikobritaniya-nachala-testirovanie-chetyrehdnevnoy-rabochey-nedeli/