Британцы предложили бороться с отходами с помощью червей

Мальчик со своей червячной фермой. Фото: theguardian.com

В Великобритании основанное в Ноттингеме сообщество Urban Worm Community Interest Company предложило бороться с отходами с помощью червей, передает The Guardian.

Отмечается, что черви могут создавать удобрения из различных отходов и даже спасти планету от изменения климата.

Данная инициатива уже получила грант в размере 50 тысяч фунтов стерлингов (29,5 млн тенге). На эти средства они раздадут тысячу упаковок с навозными червями школам, тюрьмам и домохозяйкам, чтобы они с их помощью могли начать перерабатывать отходы. Затем полученный от жизнедеятельности беспозвоночных навоз можно применять для удобрения растений.

"Использование червей для управления органическими бытовыми отходами широко распространено во всем мире, за исключением Великобритании. Реальность изменения климата, истощения природных ресурсов и массовой урбанизации представляет собой беспрецедентную угрозу глобальной продовольственной безопасности и выживанию человечества", – сказала Анна де ла Вега, управляющий директор UWC.

Чтобы разводить червей, достаточно иметь коробку и заполнить ее влажной бумагой и старыми хлопковыми вещами. В проекте уже участвуют 26 школ и одна тюрьма. Через два года британские власти решат, продолжат ли они финансирование этой идеи или нет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1950459-britantsy-predlozhili-borotsya-s-othodami-s-pomoschyu-chervey/