Деда Мороза за рулем автобуса сняли на видео в Павлодаре

Кадр из видео: instagram.com/tipavlo.dar

Пассажиры одного из автобусов в Павлодаре заметили за рулем Деда Мороза. Водитель полностью перевоплотился в сказочного персонажа. Пользователи оставляют позитивные комментарии к опубликованному в соцсетях видео, передает корреспондент NUR.KZ.

На кадрах, снятых павлодарцами, за рулем городского автобуса №40 в качестве водителя сидит Дед Мороз. Сказочный персонаж при этом дружелюбно машет жителям города.

В комментариях под роликом люди принялись выражать слова благодарности за настроение.

"Доброго здоровья Деду Морозу и зеленого света всегда. Супер", "Так здорово! Сейчас еду в этом автобусе, настроение просто отличное! Будто настоящий Дед Мороз везет в Новый год", "Спасибо таким людям. Вы лучики света в этом мрачном мире", "Класс! Молодцы! Людям настроение поднимают", "Довели страну, раньше работал раз в год, а теперь водителем приходится подрабатывать", - пишут пользователи.

В пресс-службе городского акимата рассказали, что идея перевоплощения принадлежит не руководству автобусного парка, а самому водителю общественного транспорта.

Напомним, в 2019 году в преддверии Нового года в Павлодаре запустили автобус с огромной шапкой Деда Мороза на крыше. Тогда необычный транспорт появился благодаря руководству парка. В компании рассказывали, что элемент на крышу им подарили.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1948543-deda-moroza-za-rulem-avtobusa-snyali-na-video-v-pavlodare/