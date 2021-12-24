Редкая рыба с руками была впервые за 22 года обнаружена в Австралии

Розовая рыбка с руками. Фото: Karen Gowlett-Holmes/Tasmanian University

У берегов Тасмании впервые за десятки лет была обнаружена редкая рыба, передает Би-би-си.

Розовая рыба с руками, научное название которой Brachiopsilus dianthus, имеет интересную особенность. У нее имеются плавники, напоминающие руки, с помощью которых она передвигается по дну океана.

Вид можно встретить только в водах острова Тасмания. О розовой рыбе с руками имеется мало сведений, так как встретить ее - редкость. Официальные лица отнесли ее в список находящихся под угрозой исчезновения. А в последний раз ее видели 22 года назад в 1999 году.

Но недавно появление Brachiopsilus dianthus было зафиксировано глубоководными камерами. Одна из ученых Института антарктических и морских исследований университета Эшли Бастиаансен, просматривая отснятый в октябре материал, заметила рыбку и немедленно сообщила остальным.

На кадрах видно, как маленькая 15-сантиметровая розовая рыбка выплывает поближе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1948420-redkaya-ryba-s-rukami-byla-vpervye-za-22-goda-obnaruzhena-v-avstralii/