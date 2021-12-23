Власти Камбоджи изгнали агрессивных обезьян с территории священного храма

Храм Ват Пном. Фото: German Vogel/Getty Images

Власти Камбоджи выгнали из священного храма обезьян, которые демонстрировали агрессивное поведение, передает РИА Новости со ссылкой на Khmer Times.

Десятки обезьян-макак, которые проживали на территории храма Ват Пном XVI века в столице Камбоджи Пномпене, были изгнаны. Сообщается, что животные демонстрировали агрессию по отношению к туристам - отбирали еду, вещи, а иногда даже кусали людей.

Последнее чревато заражением столбняком или бешенством, отчего пострадавшему от них человеку приходилось получать инъекции.

Также многие из посещающих Ват Пном пожаловались на то, что агрессивные обезьяны мусорят. Разбрасывают банановые шкурки на земле и портят внешний вид достопримечательности.

В основном обезьяны в храме очень дружелюбны, а злые среди них встречаются нечасто.

Таким образом в Ват Пноме остались несколько сотен животных, которые были мирными. Посетители священного храма, в том числе буддисты и прихожане из разных мест страны, их часто подкармливают.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1948203-vlasti-kambodzhi-izgnali-agressivnyh-obezyan-s-territorii-svyaschennogo-hrama/