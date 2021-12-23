Рекламу с Санта Клаусом-геем начали показывать в Норвегии в преддверии Рождества

Ролик с Сантой Клаусом в Норвегии. Кадр из видео: YouTube/Posten

Широкую популярность приобрела реклама с участием Санта Клауса нетрадиционной ориентации, передает Би-би-си.

Четырехминутный рекламный ролик "Когда Гарри встречает Санту" почтовой службы Posten в Норвегии вызвал в Сети неоднозначную реакцию.

По сюжету Санта Клаус получает письмо, в котором написано "Все, что я хочу на Рождество - это ты". Автором записки является мужчина. Санта направляется к нему домой и целует в губы.

Ролик набрал за короткое время почти два миллиона просмотров. В скандинавских странах к задумке отнеслись спокойно и даже отметили, что сюжет очень трогателен, а также отражает прогрессивность подхода к правам представителей ЛГБТ в Норвегии.

А среди зрителей других стран к этому отнеслись неоднозначно. Многие заявили, что показанное в видео "сексуализирует" образ Санта Клауса.

Директор по маркетингу в Posten Моника Сольберг заявила, что созданный ее командой видеоролик отмечает 50-летие с момента отмены закона, который запрещал однополые отношения в стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1948147-reklamu-s-santa-klausom-geem-nachali-pokazyvat-v-norvegii-v-preddverii-rozhdestva/