Иллюстративное фото: pixabay.com

Японские ученые предрекли повышение уровня Мирового океана на пять метров к концу этого тысячелетия, передает РИА Новости.

Авторами исследования являются ученые из Японского агентства по морским наукам и технологиям, Университета Хоккайдо и Токийского университета.

Они выяснили, что при нынешних темпах глобального потепления и таяния антарктического ледяного щита уровень Мирового океана повысится от нуля до 30 сантиметров. В исследовании ученые использовали модель ледяного покрова SICOPOLIS (SImulation COde for POLythermal Ice Sheets).

Результаты показали, что к концу этого тысячелетия уровень Мирового океана при соответствующих темпах глобального потепления повысится на 5,4 метра.

"Наше исследование ясно демонстрирует, что влияние изменения климата на антарктический ледяной щит простирается далеко за пределы XXI века, и самые серьезные последствия в виде многометрового вклада в повышение уровня моря, вероятно, проявятся значительно позже", - говорит доктор Кристофер Чемберс из Института низких температур.

Авторы исследования намерены продолжить работу в этом направлении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1948001-uchenye-predrekli-povyshenie-urovnya-mirovogo-okeana-na-pyat-metrov/