Байдену подарили щенка немецкой овчарки

Щенок Коммандер. Фото: twitter.com/POTUS

У американского президента Джо Байдена появилась новая собака – щенок немецкой овчарки.

Новый питомец главы США получил кличку Коммандер.

"Встречайте нового члена семьи Байденов", – написал Байден на своей странице в Twitter.

"Добро пожаловать, Коммандер!" – отметил американский президент в видео, на котором он играет с новой собакой.

Как пишет CNN, щенка Байдену подарили на день рождения его брат Джеймс Байден и невестка Сара Байден.

У Байдена ранее было две немецкие овчарки – Мейджор и Чемпион, второй скончался этим летом.

Накануне Джо Байден снова забыл имя и фамилию главы Пентагона Ллойда Остина, чем вызвал недовольство американцев. А в марте, объявляя о назначении двух женщин-генералов, президент забыл не только имя и фамилию министра обороны, но и название Пентагона, которое он в итоге назвал "этим подразделением".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1947678-baydenu-podarili-schenka-nemetskoy-ovcharki/