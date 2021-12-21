Байдену подарили щенка немецкой овчарки

У американского президента Джо Байдена появилась новая собака – щенок немецкой овчарки.
Новый питомец главы США получил кличку Коммандер.
"Встречайте нового члена семьи Байденов", – написал Байден на своей странице в Twitter.
"Добро пожаловать, Коммандер!" – отметил американский президент в видео, на котором он играет с новой собакой.
Как пишет CNN, щенка Байдену подарили на день рождения его брат Джеймс Байден и невестка Сара Байден.
У Байдена ранее было две немецкие овчарки – Мейджор и Чемпион, второй скончался этим летом.
Накануне Джо Байден снова забыл имя и фамилию главы Пентагона Ллойда Остина, чем вызвал недовольство американцев. А в марте, объявляя о назначении двух женщин-генералов, президент забыл не только имя и фамилию министра обороны, но и название Пентагона, которое он в итоге назвал "этим подразделением".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1947678-baydenu-podarili-schenka-nemetskoy-ovcharki/