Украинский депутат пришел на заседание Рады в одежде с символикой Казахстана (фото)

Сергей Нагорняк. Фото: facebook.com/nagornyak.s

Депутат украинской партии "Слуга народа" Сергей Нагорняк пришел на заседание Верховной рады в футболке с элементами флага Казахстана и чапане, передает NUR.KZ.

Украинский депутат 16 декабря опубликовал на своей странице в Facebook фото, на которых он запечатлен на заседании в Верховной раде в голубом костюме и белой футболке с элементами флага Казахстана. На другом фото народный избранник предстал в чапане.

Таким образом депутат Рады поздравил казахстанцев с Днем независимости.

"У нас общая история, похожие традиции. Но главное, что у нас схожие взгляды, а потому и общее будущее. Верю в вас, великий народ Казахстана! Дорожу нашей дружбой! С Днем независимости! Поздравляю с 30-летием!" - подписал он фотографии.

Отметим, в 2019 году Сергей Нагорняк был избран народным депутатом Верховной рады Украины IX созыва. Является членом пропрезидентской партии "Слуга народа". Также он руководит группой по межпарламентским связям с Казахстаном.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1947306-ukrainskiy-deputat-prishel-na-zasedanie-rady-v-odezhde-s-simvolikoy-kazahstana-foto/