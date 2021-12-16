15-летний сын Кадырова прошел обряд посвящения в мужчины

Рамзан Кадыров с сыном Эли. Фото: vk.com/ramzan

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Эли прошел обряд посвящения в мужчины. Об этом политик сообщил на своей официальной странице во "ВКонтакте".

Юноше исполнилось 15 лет. Согласно местным обычаям, в этом возрасте молодые люди вступают в совершеннолетие и становятся ответственными представителями своего рода.

"Согласно нашим красивым древним традициям, главное место в прекрасном ритуале занимает повязывание оружейного пояса, после которого юноша считается полноправным мужчиной, защитником Отечества и семьи. Эту почетную миссию выполнил мой дорогой дядя Магомед Кадыров", - сообщил глава Чечни.

Фото: vk.com/ramzan

Он отметил, что особыми элементами ритуала является получение папахи и кинжала. Этих важных атрибутов удостаивались только молодые люди, воспитанные в строгом соответствии с Кодексом чести настоящего чеченского къонаха (достойного мужчины). Свой первый кинжал Эли получил из рук дяди - председателя Совета алимов СКФО Хож-Ахмеда Кадырова.

Фото: vk.com/ramzan

По его словам, муфтий республики надел на голову парня папаху, которая символизирует честь и достоинство.

"Каждый совершеннолетний чеченец и истинный къонах должен был беречь пояс с кинжалом и папаху как сакральные атрибуты гордости и благородства", - отметил Рамзан Кадыров.

Церемония прошла в Ахмат-Юрте на территории современного религиозного центра "Хьаьжин беш".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1947158-15-letniy-syn-kadyrova-proshel-obryad-posvyascheniya-v-muzhchiny/