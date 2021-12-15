Instagram заподозрил художницу в самозванстве и по удалил ее аккаунт metaverse

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Instagram удалил пользователя с ником, напоминающим новое название компании Цукерберга, передает The New York Times.

2 ноября художница с ником metaverse Теа-Май Бауманн получила уведомление от социальной сети, что ее аккаунт был заблокирован. За несколько дней до этого Марк Цукерберг объявил о смене названия компании Facebook на Meta.

Instagram по ошибке решил, что Бауманн выдавала себя за представителя компании и удалил ее учетную запись.

Однако позже социальная сеть извинилась за свое необдуманное действие и вернула девушке ее страничку обратно.

Свой аккаунт metaverse Бауманн открыла еще в 2012 году. Поэтому речи о том, что она была, возможно, вдохновлена сменой названия не может быть. Девушка помимо рисования занимается бизнесом, связанным с дополненной реальностью. Она создает виртуальные аксессуары и украшения для своих клиентов.

Девушка, к слову, не могла восстановить свой аккаунт в течение месяца, пока на помощь не пришли журналисты The New York Times.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1947014-instagram-zapodozril-hudozhnitsu-v-samozvanstve-i-po-udalil-ee-akkaunt-metaverse/