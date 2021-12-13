Казахстанский дирижер Алан Бурибаев поставил знаменитую оперу Верди в Финляндии

Алан Бурибаев. Фото: Карла Нур

Казахстанский дирижер Алан Бурибаев начал серию спектаклей оперы "Травиата" в Финском национальном театре оперы и балета в Хельсинки. Премьера состоялась 10 декабря. В состав исполнителей постановки вошли музыканты из Германии, Швеции, России, Эстонии, Грузии, Италии и Финляндии. Кроме того, французский телеканал классической музыки Mezzo, который транслируется и в Казахстане, в конце этого года будет передавать уникальный концерт из "Астана Опера" под управлением Бурибаева в рамках ЭКСПО-2017. NUR.KZ удалось получить эксклюзивное интервью с Аланом Аскаровичем.

- Во-первых, хотелось бы поздравить Вас с большим успехом на премьере оперы "Травиата" Верди в Хельсинки! Пожалуйста, поделитесь своими впечатлениями.

- Спасибо! Я очень рад, что это событие состоялось, так как эпидемиологическая обстановка в Финляндии на сегодняшний день относительно стабильная. Я уже ранее работал в Финской Национальной опере над операми "Евгений Онегин" Чайковского и "Свадьбой Фигаро" Моцарта и обращение к "Травиате" – это уже третий по счету совместный проект. Финляндия – страна, где к классической музыке самое серьезное отношение и интерес к искусству у публики огромный. Здесь всегда полные залы, как на концертах, так и в театрах. Это родина знаменитого композитора Яна Сибелиуса, чью музыку я постоянно играю. Музыкальная академия имени Сибелиуса дала миру много талантливых и знаменитых исполнителей, и я получаю удовольствие от общения и совместного музицирования с коллегами. Состав исполнителей–солистов, а также музыкантов оркестра и хора Финской Национальной оперы – высочайшего европейского уровня. Всего будет 10 спектаклей, которые будут показаны в Хельсинки в ближайшее время.

- Возможно ли нам, казахстанским любителям классической музыки, посмотреть, услышать этот спектакль?

- Да, спектакль, который состоится 21 декабря, будет транслироваться онлайн. И все желающие смогут посмотреть его на сайте Финской оперы.

- Как прекрасно, что сегодня, благодаря Интернету, спектакль в одной стране можно смотреть практически в любой точке мира.

– Да, это действительно так. И продолжая эту тему, я хотел бы делать небольшой анонс о том, что французский телеканал классической музыки Mezzo, который есть и в казахстанском телевещании, в конце декабря этого года и в начале января следующего года будет несколько раз передавать уникальный концерт из "Астана Опера", который состоялся под моим управлением в рамках ЭКСПО-2017. Тогда впервые в Центральной Азии была исполнена Восьмая симфония великого австрийского композитора Густава Малера при участии 1350 профессиональных музыкантов из всех уголков Казахстана и театра Карло Феличе из Генуи, Италия. Этот концерт можно будет посмотреть по каналу Mezzo 27, 30 и 31 декабря 2021 года, а также 3, 5 и 8 января 2022 года. Я очень рад, что впервые, наше казахстанское искусство будет представлено на таком престижном телеканале классической музыки.

Алан Бурибаев. Фото: Карла Нур

- Замечательно, это очень интересно! В заключении, расскажите, пожалуйста, о своих творческих планах?

- Будет несколько новых интересных проектов, которые я готовлю специально для зрителей "Астана Опера". Весной меня ждут с концертами в Австралии и Новой Зеландии. Летом запланирована постановка оперы "Евгений Онегин" Чайковского в Словенской национальной опере в Любляне. Также предстоят концерты и записи в Германии и Японии. Надеюсь, что все состоится, если эпидемиологическая обстановка будет стабильной.

- NUR.KZ желает Вам, главному дирижеру театра "Астана Опера", заслуженному деятелю РК, лауреату Государственной премии РК, удачи и новых творческих успехов!

- Спасибо большое! Я, в свою очередь, хочу поздравить всех соотечественников с праздником Дня Независимости и пожелать казахстанцам благополучия, здоровья и радости!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1946611-kazahstanskiy-dirizher-alan-buribaev-postavil-znamenituyu-operu-verdi-v-finlyandii/