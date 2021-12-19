"Как у моего бати": Эмили Ратаковски снялась в рекламе купальника, надев шапку-ушанку

Эмили Ратаковски. Фото: instagram.com/emrata

Известная американская модель Эмили Ратаковски приняла участие в фотосессии для рекламы купальников. Образ привлек внимание русскоязычных фанатов.

Фотографии появились в Instagram Ратаковски. На снимках 30-летняя знаменитость демонстрирует свою фигуру в слитном красном бархатном купальнике собственного бренда.

"Стильно и очень красиво", "Сексуально и необычно", "Такая милашка в этом наряде", - написали комментаторы под фото.

Образ Ратаковски дополнила объемной меховой шапкой-ушанкой бежевого цвета.

"Сейчас русские "набегут" в комментарии", - отметил один из подписчиков под фото.

Действительно, наличие этого головного убора привлекло внимание русскоязычных фанатов Эмили, которые оценили наряд модели и даже стали шутить.

"Типичная русская девчонка", "Как у моего бати шапка", "В Перми сегодня минус 20?", "Надеюсь эта шапка согревает, потому что я хочу забрать тебя в Санкт-Петербург", - появились комментарии под фото.

А некоторые пользователи раскритиковали Ратаковски за выбор шапки из меха, отметив, что нельзя убивать животных ради моды.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1945806-kak-u-moego-bati-emili-ratakovski-snyalas-v-reklame-kupalnika-nadev-shapku-ushanku/