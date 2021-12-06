Ученые назвали самую пьющую страну в мире

Иллюстративное фото: Brendon Thorne/Bloomberg via Getty Images

Австралия является самой пьющей страной, передает Daily Mail.

Согласно результатам Глобального исследования по наркотикам и алкоголю (GDR2021), жители Австралии напиваются за год около 27 раз. В среднем они пьют алкогольные напитки два раза в неделю, 106 дней в году. А во Франции выпивают чаще – 132 раза в год.

В пятерке пьющих стран также оказались Дания, Финляндия, США и Великобритания.

По данным исследования, мужчины напиваются чаще женщин. И эта разница заметна в Италии, Бельгии и Швейцарии.

В списке наименее пьющих стран оказались Румыния, Новая Зеландия и Мексика.

Авторы исследования также узнали, что чаще всего из-за выпитого алкоголя сожалеют жители Ирландии, Польши и Новой Зеландии. Не переживают по этому поводу финны, австралийцы и датчане.

Ранее Финляндия стала самой счастливой страной мира по версии ООН.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1945414-uchenye-nazvali-samuyu-pyuschuyu-stranu-v-mire/