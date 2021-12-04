Дед Мороз пообещал шымкентцам разобраться с нечестными чиновниками

Фото: Otyrar.kz

Совсем скоро казахстанцы будут встречать Новый год. Уже сейчас некоторые начали готовиться к празднику, украшать дома, закупать продукты к столу. Дед Мороз рассказал, что будущий год будет продуктивным и насыщенным. При этом пообещал шымкентцам разобраться с нечестными чиновниками, передает Otyrar.kz.

"Скоро праздник. Я сначала в Шымкент, как это принято. Дальше уже поеду по другим городам. В будущем году все у нас будет хорошо, я вам обещаю. Год будет урожайным, будет много веселья и жить станет радостнее. Мы все устали от пандемии, поэтому постараюсь сделать так, чтобы все были здоровы", - сказал Дед Мороз.

Фото: Otyrar.kz

Издание отмечает, что дедушка поставил себе прививку от коронавируса, только вот не сказал, какую.

Он заявил, что нагонит на Шымкент снегопад, так что с красивыми фото проблем не будет.

Дед Мороз добавил, что не привык вмешиваться в политику, но пообещал нерадивых и нечестных чиновников посылать в холод или туда, где зима 365 дней в году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1945291-ded-moroz-poobeschal-shymkenttsam-razobratsya-s-nechestnymi-chinovnikami/